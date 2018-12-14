2018-12-14T14:14:44+03:00
Общество

За полтора часа орловские полицейские отыскали угнанный автомобиль

Хозяин машины поблагодарил стражей порядка за оперативность
Ольга СУПОНЕВА
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История завершилась хэпи-эндом: машина вернулась к владельцуИстория завершилась хэпи-эндом: машина вернулась к владельцуФото: Ольга СУПОНЕВА
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Житель Орла прислал благодарственное письмо полицейским, отыскавшим его угнанный автомобиль. Стражи порядка нашли похищенную машину меньше чем за два часа. Подробности истории рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Хозяин авто обратился в Заводской районный отдел полиции. Он рассказал, что кто-то похитил его транспортное средство. Информацию передали по разным подразделениям, полицейские выехали на место происшествия.

- Прибывшие по адресу полицейские тщательно осмотрели территорию, опросили потерпевшего. В это время им поступило сообщение от коллег из Госавтоинспекции, что в Заводском районе местный житель обратил внимание на припорошенный снегом брошенный автомобиль, похожий по описанию на разыскиваемый. Полицейские выехали по указанному адресу и обнаружили транспортное средство, - рассказали в пресс-службе ведомства.

История завершилась хэпи-эндом: орловцу вернули его автомобиль.

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