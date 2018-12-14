2018-12-14T13:01:56+03:00
Звезды

Труппы орловских театров показали представление в честь Года театра в России

Церемония состоялась в театре Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В Орле состоялась торжественная церемония открытия Года театра. Труппы театров «Свободное пространство», «Русский стиль», театра кукол и театра имени Тургенева на главной сцене Орловщины показали представление «Мистерия театра».

Стоит отметить, что в скором времени под эгидой Года театра в Орле пройдут международный театральный фестиваль «Русская классика», фестиваль камерных и моноспектаклей «Люди», фестиваль-конкурс студенческих и любительских театров России «Бархат кулис». Кроме того, орловцам представят выставки произведений театральных художников.

По словам губернатора Орловской области, Андрея Клычкова, в 2019 году регион получит около 14 миллионов рублей дополнительными субсидиями из федеральной казны на техническое оснащение областных учреждений культуры, гастрольные мероприятия и подготовку новых постановок.

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