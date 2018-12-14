2018-12-14T12:43:12+03:00
Общество

FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство FitchRatingsподтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ в иностранной валюте на уровне «B+», прогноз по рейтингу – «Стабильный». Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+»
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«Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ «B+» обусловлен его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая отражена в рейтинге устойчивости банка «b+», –отмечается в релизе FitchRatings.

По мнению аналитиков Fitch, подтверждение рейтингов Банка УРАЛСИБотражает снижающееся давление на качество активов, хорошие профили фондирования и ликвидностии положительнуюисторию деятельности под руководством новой команды менеджмента.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ.

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