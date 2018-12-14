В храме на Наугорском шоссе в Орле совершат чин освещения крестов и колоколов

14 Дек. 12:13 2018-12-14T12:13:06+03:00

Его строительство завершится в 2019 году

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В строящемся храме на Наугорском шоссе в Орле совершат чин освещения крестов и колоколов. Церемония состоится сегодня, 14 декабря. На купола храмов после чина освящения поднимут шесть крестов. Девять колоколов сформируют звонницу. Самый большой колокол весит 800 килограммов.

- Участниками торжества станут почетные гости - схиархимандрит Илий, Губернатор Орловской области, представители власти, Академии ФСО. По окончании мероприятия почетные гости посетят строящееся здание Воскресной приходской школы и познакомятся с ходом строительных работ храма, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Напомним, решение о строительстве храма в честь Казанской иконы Божией Матери в микрорайоне «Наугорский» было принято в 2009 году. Его стройка ведется за счет пожертвований. Завершение строительства планируется в 2019 году.

Чин освещения состоится в полдень.

Адрес: Наугорское шоссе, 66.