Под Орлом столкнулись УАЗ и Камаз

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-14T11:56:20+03:00

Травмы получила пассажирка одного из автомобилей

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Вчера вечером, 13 декабря, на трассе «Орел-Тамбов» произошло ДТП. 53-летний водитель УАЗа следовал со стороны Орла в направлении Ливен. На 43-м километре автодороги он столкнулся с Камазом.

- В результате ДТП 65-летняя пассажирка УАЗа получила телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.