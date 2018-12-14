СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-14T11:38:11+03:00

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В Орле на месте котлована для строительных нужд в микрорайоне Зареченский образовалась свалка. Внимание на это обратили местные жители и забили тревогу.

- Свалка разрослась на большую площадь, поэтому необходимо принимать меры, чтобы котлован не оказался полностью засыпан мусором, - сообщили орловские общественники.

По словам орловцев, котлован стал наполняться мусором в течение последних недель ноября. Туда попали и ветки деревьев, и бытовые отходы. Как результат – образовалась нелегальная свалка.

После выявления проблемы активисты направили в администрацию Орла обращение. В нем они призывают местных властей ликвидировать эту несанкционированную свалку.