2018-12-14T11:38:11+03:00
Общество

В Орле на месте котлована для строительных нужд в микрорайоне Зареченский образовалась свалка

Местные общественники забили тревогу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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В Орле на месте котлована для строительных нужд в микрорайоне Зареченский образовалась свалка. Внимание на это обратили местные жители и забили тревогу.

- Свалка разрослась на большую площадь, поэтому необходимо принимать меры, чтобы котлован не оказался полностью засыпан мусором, - сообщили орловские общественники.

По словам орловцев, котлован стал наполняться мусором в течение последних недель ноября. Туда попали и ветки деревьев, и бытовые отходы. Как результат – образовалась нелегальная свалка.

После выявления проблемы активисты направили в администрацию Орла обращение. В нем они призывают местных властей ликвидировать эту несанкционированную свалку.

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