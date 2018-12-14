2018-12-14T11:07:09+03:00
Происшествия

В Орле полицейские задержали местного жителя с более полграмма героина

Мужчина купил его без контакта с продавцом для личного употребления
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле полицейские задержали местного жителя с более полграмма героинаВ Орле полицейские задержали местного жителя с более полграмма героинаФото: Архив "КП"
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В Орле сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя с наркотиком. Ранее стражам порядка сообщили о возможных закладках на одной из улиц города. Мужчину обнаружили неподалеку.

- При задержанном было найдено запрещенное к распространению вещество. Согласно проведенного исследования, полицейские изъяли 0,78 грамма героина, что является значительным размером, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Мужчина признался, что купил наркотик без непосредственного контакта с продавцом для личного употребления. В отношении орловца возбудили уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание до трех лет тюрьмы.

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