14 Дек. 10:40 2018-12-14T10:40:55+03:00

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Орловский учебный театр «Диагональ» приглашает на спектакль «Волшебная сила». Премьерный показ постановки состоится уже совсем скоро, через десять дней в стенах ОГИК.

Спектакль исполнят студенты 2 курса кафедры режиссуры и мастерства актера. Режиссировала спектакль Наталь Крючкова.

Зрителей ждут в Зале учебного театра «Диагональ» 24 декабря в полдень. Повторный показ состоится в День рождения театра, 25 декабря, днем в 16 часов в аудитории № 28.

Вход для всех желающих свободный.