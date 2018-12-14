2018-12-14T10:40:55+03:00
Звезды

Орловский учебный театр «Диагональ» приглашает на спектакль «Волшебная сила»

Премьера состоится уже 24 декабря
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский учебный театр «Диагональ» приглашает на спектакль «Волшебная сила»Орловский учебный театр «Диагональ» приглашает на спектакль «Волшебная сила»
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Орловский учебный театр «Диагональ» приглашает на спектакль «Волшебная сила». Премьерный показ постановки состоится уже совсем скоро, через десять дней в стенах ОГИК.

Спектакль исполнят студенты 2 курса кафедры режиссуры и мастерства актера. Режиссировала спектакль Наталь Крючкова.

Зрителей ждут в Зале учебного театра «Диагональ» 24 декабря в полдень. Повторный показ состоится в День рождения театра, 25 декабря, днем в 16 часов в аудитории № 28.

Вход для всех желающих свободный.

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