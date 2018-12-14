2018-12-14T10:02:49+03:00
Происшествия

В Орле одна маршрутка «догнала» другую

Девушка-пассажир одного из автобусов получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле столкнулись две маршрутки: один автобус «догнал» другой. В результате, одна травмы получила девушка-пассажир.

Авария произошла накануне, в четверг 13 декабря, примерно в половине двенадцатого часа дня.41-летний водитель ехал за рулем автобуса «Реал» со стороны Московского шоссе в направлении улицы Герцена. В районе дома №155 он врезался в стоящий автобус «ПАЗ», за рулем которого был 40-летний водитель.

- В 13 часов 30 минут в приемный покой областной клинической больницы за медицинской помощью обратилась 19-летняя девушка, которая получила телесные повреждения в результате ДТП, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения, погибших нет.

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