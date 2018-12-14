Орловским священникам рассказали о противопожарной безопасности

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-14T09:53:41+03:00

На тему как не допустить пожара в храме с представителями духовенства пообщались сотрудники МЧС

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Беседы спасатели провели с настоятелями храмов Знаменско-Хотынецкого благочиния Орловско-Болховской епархии Орловской митрополии. Встреча представителей чрезвычайного ведомства и духовенства состоялась в преддверии новогодних и рождественских праздников.

- Храм – особое место в плане пожарной безопасности. Здесь возжигают свечи и лампады, собирается множество людей. Обеспечение пожарной безопасности в храмах необходимо. Важно, чтобы оно проводилось с учетом специфики церковных зданий, максимально обеспечивало защиту храмовых интерьеров и святынь, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Для священнослужителей провели инструктаж по правилам противопожарного режима, рассказали о порядке действий в случае возгораний, а также о том, как использовать огнетушитель. Во время беседы особое внимание инспекторский состав уделил вопросам эвакуации в случае экстренной ситуации.