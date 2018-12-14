2018-12-14T09:53:41+03:00
Общество

Орловским священникам рассказали о противопожарной безопасности

На тему как не допустить пожара в храме с представителями духовенства пообщались сотрудники МЧС
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Беседы спасатели провели с настоятелями храмов Знаменско-Хотынецкого благочиния Орловско-Болховской епархии Орловской митрополии. Встреча представителей чрезвычайного ведомства и духовенства состоялась в преддверии новогодних и рождественских праздников.

- Храм – особое место в плане пожарной безопасности. Здесь возжигают свечи и лампады, собирается множество людей. Обеспечение пожарной безопасности в храмах необходимо. Важно, чтобы оно проводилось с учетом специфики церковных зданий, максимально обеспечивало защиту храмовых интерьеров и святынь, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Для священнослужителей провели инструктаж по правилам противопожарного режима, рассказали о порядке действий в случае возгораний, а также о том, как использовать огнетушитель. Во время беседы особое внимание инспекторский состав уделил вопросам эвакуации в случае экстренной ситуации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Труппы орловских театров показали представление в честь Года театра в России
FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Перед новогодней ночью в Орле ограничат движение транспорта
В храме на Наугорском шоссе в Орле совершат чин освещения крестов и колоколов
Под Орлом столкнулись УАЗ и Камаз
22 декабря в Орле пройдет большая вечера со старинными играми и танцами
В Орле на месте котлована для строительных нужд в микрорайоне Зареченский образовалась свалка
Орловчанка лишилась водительских прав из-за постановки на учет в наркодиспансере
В Орле полицейские задержали местного жителя с более полграмма героина
Орловский учебный театр «Диагональ» приглашает на спектакль «Волшебная сила»
В Орле одна маршрутка «догнала» другую
Орловское предприятие «сэкономило» больше 16 миллионов рублей на налогах
Орловская «Спецавтобаза» испытывает серьезные трудности
Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов успешно завершил сезон 2018 года
Строительство православного прихода в Северном районе Орла обсудят на публичных слушаниях