2018-12-13T17:02:37+03:00
Происшествия

Орловское предприятие «сэкономило» больше 16 миллионов рублей на налогах

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel.sledcom.ruФото: orel.sledcom.ru
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В Орле строительная организация отклонилась от уплаты налогов на «кругленькую» сумму в 16 миллионов рублей. Теперь фирме грозит разбирательство по закону - региональным СК возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, руководители организации в течение трех лет (с 2013-го по 2016-й) подавали налоговые декларации с вымышленными цифрами. В итоге общая сумму задолженности перевалила за полтора десятка миллионов рублей.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Теперь следователи устанавливают все детали произошедшего. Расследование продолжается.

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