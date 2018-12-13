Орловская «Спецавтобаза» испытывает серьезные трудности

СЕГОДНЯ 16:31 2018-12-13T16:31:46+03:00

У предприятия, расчищающего город от снежных завалов, заблокированы счета и есть долги по зарплате

Изменить размер текста: A A

Тяжелую ситуацию, которая сложилась у МУПа «Спецавтобаза» в Орле обсудили сегодня на заседании комитетов по ЖКХ и экономической политике. В его ходе стало известно, что у предприятия заблокированы счета и возникли долги по заработной плате. И это только малая часть возникших сложностей.

Из-за финансовых трудностей у «Спецавтобазы» нет возможности покупать комплектующие для коммунальной техники, а также топливо. При этом долг по кредитам приблизился к отметке в 75 миллионов рублей.

Директор МУПа Александр Байдак отметил, что без поддержки властей предприятие вряд ли справится. Причем речь идет о большой сумме. Существует вероятность, что зиму 2018-2019 Орлу придется переживать в снежном плену. На настоящий момент конкретное решение депутатами не принято. По этому вопросу будет проведено отдельное совещание.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.