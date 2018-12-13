2018-12-13T16:31:46+03:00
Общество

Орловская «Спецавтобаза» испытывает серьезные трудности

У предприятия, расчищающего город от снежных завалов, заблокированы счета и есть долги по зарплате
Ольга СУПОНЕВА
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Окажется ли Орел в снежном плену?Окажется ли Орел в снежном плену?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Тяжелую ситуацию, которая сложилась у МУПа «Спецавтобаза» в Орле обсудили сегодня на заседании комитетов по ЖКХ и экономической политике. В его ходе стало известно, что у предприятия заблокированы счета и возникли долги по заработной плате. И это только малая часть возникших сложностей.

Из-за финансовых трудностей у «Спецавтобазы» нет возможности покупать комплектующие для коммунальной техники, а также топливо. При этом долг по кредитам приблизился к отметке в 75 миллионов рублей.

Директор МУПа Александр Байдак отметил, что без поддержки властей предприятие вряд ли справится. Причем речь идет о большой сумме. Существует вероятность, что зиму 2018-2019 Орлу придется переживать в снежном плену. На настоящий момент конкретное решение депутатами не принято. По этому вопросу будет проведено отдельное совещание.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.

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