Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»
Волонтеры расскажут о том, какими методиками поиска пропавших они пользуются
Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:
20 декабря в Орле каждый желающий сможет познакомиться с работой поискового отряда «Лиза Алерт». На встрече орловцы узнают, какими методиками поиска пользуются волонтеры и какие вообще бывают поиски, а также познакомятся с различными направлениями в самом отряде.
- Вы давно наблюдаете за отрядом? Вы хотите помогать, но стесняетесь, боитесь? Не знаете с чего начать? Тогда Вам точно сюда! – приглашают организаторы.
Собрание-знакомство пройдет по адресу: улица Максима Горького, 28 (выход на площадь Ленина).
Начало встречи в 18:30.