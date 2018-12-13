2018-12-13T16:25:33+03:00
Общество

Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры расскажут о том, какими методиками поиска пропавших они пользуются
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»
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20 декабря в Орле каждый желающий сможет познакомиться с работой поискового отряда «Лиза Алерт». На встрече орловцы узнают, какими методиками поиска пользуются волонтеры и какие вообще бывают поиски, а также познакомятся с различными направлениями в самом отряде.

- Вы давно наблюдаете за отрядом? Вы хотите помогать, но стесняетесь, боитесь? Не знаете с чего начать? Тогда Вам точно сюда! – приглашают организаторы.

Собрание-знакомство пройдет по адресу: улица Максима Горького, 28 (выход на площадь Ленина).

Начало встречи в 18:30.

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