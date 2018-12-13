2018-12-13T16:25:33+03:00
Общество

Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры расскажут о том, какими методиками поиска пропавших они пользуются
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

20 декабря в Орле каждый желающий сможет познакомиться с работой поискового отряда «Лиза Алерт». На встрече орловцы узнают, какими методиками поиска пользуются волонтеры и какие вообще бывают поиски, а также познакомятся с различными направлениями в самом отряде.

- Вы давно наблюдаете за отрядом? Вы хотите помогать, но стесняетесь, боитесь? Не знаете с чего начать? Тогда Вам точно сюда! – приглашают организаторы.

Собрание-знакомство пройдет по адресу: улица Максима Горького, 28 (выход на площадь Ленина).

Начало встречи в 18:30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины