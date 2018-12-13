Орловский кикбоксер Владислав Туйнов успешно завершил сезон 2018 года
В последнем бою он превзошел литовского соперника
Фото с портала "Орел-спорт"
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Орловский кикбоксер Владислав Туйнов успешно завершил сезон 2018 года. В последнем бою он превзошел литовского соперника.
- Соперник по ростовым габаритам превосходил нашего спортсмена. Очень сгруппированный и терпеливый боец, - рассказал наставник Владислава Туйнова Андрей Чадин.
Первый раунд прошел в разведке, во второй половине второго раунда Владислав начал прессинговать. В третьем раунде литовец выживал от мощных ударов.
Напомним, этот успех стал четвертым для Владислава Туйнова в 2018 году.