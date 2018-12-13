13 Дек. 16:18 2018-12-13T16:18:22+03:00

В последнем бою он превзошел литовского соперника

Изменить размер текста: A A

Орловский кикбоксер Владислав Туйнов успешно завершил сезон 2018 года. В последнем бою он превзошел литовского соперника.

- Соперник по ростовым габаритам превосходил нашего спортсмена. Очень сгруппированный и терпеливый боец, - рассказал наставник Владислава Туйнова Андрей Чадин.

Первый раунд прошел в разведке, во второй половине второго раунда Владислав начал прессинговать. В третьем раунде литовец выживал от мощных ударов.

Напомним, этот успех стал четвертым для Владислава Туйнова в 2018 году.