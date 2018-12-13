2018-12-13T15:53:10+03:00
Общество

Артисты орловского Детского парка приняли участие во Всероссийском слете Дедов Морозов и Снегурочек

Для гостей форума они исполнили вокальные номера и рассказали о праздновании юбилея Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Артисты орловского Детского парка приняли участие во Всероссийском слете Дедов Морозов и Снегурочек, который состоялся 7 декабря в столице Нового 2019 года – городе Тула. Помимо орловцев в торжественном открытии проекта приняли Деды Морозы и Снегурочки из девяти городов. В их числе Санкт-Петербург, Могилев, Курск, Ярославль, Калуга, Якутск, Липецк,

В визитной карточке города на форуме Дед Мороз и Снегурочка из Орла рассказали о значимом событии уходящего года - 200-летнем юбилее писателя Ивана Тургенева. Затем артистыы исполнили для гостей форума вокальные номера.

- Звания лучших сказочных персонажей организаторы шоу-форума не присуждали, чтобы не обижать участников. Но судя по реакции туляков и гостей города, орловские Дед Мороз и Снегурочка получили неофициальный приз зрительских симпатий, - рассказала Людмила Леонова, заведующая культурно-массовым отделом Детского парка в Орле.

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