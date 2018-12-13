2018-12-13T15:53:10+03:00
Общество

Артисты орловского Детского парка приняли участие во Всероссийском слете Дедов Морозов и Снегурочек

Для гостей форума они исполнили вокальные номера и рассказали о праздновании юбилея Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Личное фото артистовЛичное фото артистов
Изменить размер текста:

Артисты орловского Детского парка приняли участие во Всероссийском слете Дедов Морозов и Снегурочек, который состоялся 7 декабря в столице Нового 2019 года – городе Тула. Помимо орловцев в торжественном открытии проекта приняли Деды Морозы и Снегурочки из девяти городов. В их числе Санкт-Петербург, Могилев, Курск, Ярославль, Калуга, Якутск, Липецк,

В визитной карточке города на форуме Дед Мороз и Снегурочка из Орла рассказали о значимом событии уходящего года - 200-летнем юбилее писателя Ивана Тургенева. Затем артистыы исполнили для гостей форума вокальные номера.

- Звания лучших сказочных персонажей организаторы шоу-форума не присуждали, чтобы не обижать участников. Но судя по реакции туляков и гостей города, орловские Дед Мороз и Снегурочка получили неофициальный приз зрительских симпатий, - рассказала Людмила Леонова, заведующая культурно-массовым отделом Детского парка в Орле.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины