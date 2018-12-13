13 Дек. 15:11 2018-12-13T15:14:19+03:00

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На Орловщине стартовал новогодний марафон «Елка добра» для пациентов отделения детской онкологии и гематологии НКМЦ имени Круглой. Акция началась в среду, 12 декабря, с необычного урока «Краски добра» в больнице.

Для маленьких пациентов провела мастер-класс Наталья Рубина-Демкина, руководитель художественной студии «Мир в цвете». Художественные работы малышей теперь может приобрести каждый.

Марафон продолжит пресс-конференция, которая состоится 17 декабря в университете РАНХиГС в Орле. А 23 декабря пройдет благотворительное воскресенье на катке на площади Ленина, где все посетители смогут поддержать подопечных Новогоднего марафона.

- Поддержать детей можно будет, купив разноцветные силиконовые браслеты с надписью: «Елка добра» для членов своей семьи. Все средства, вырученные от продажи, будут направлены на покупку подарков для пациентов детского онкологического отделения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В этот день на катке можно будет встретить известных артистов и спортсменов, принять участие в играх и танцевальных мастер-классах, научиться более уверенно стоять на коньках и посетить интересные фотозоны.

25 декабря организаторы Новогоднего марафона вручат детям из отделения онкологии подарки. С играми и представлением к ним придут Дед Мороз и Снегурочка.

Присоединиться к участию в «Елке добра» может каждый желающий, став или партнером проекта, а также придя на благотворительный день на катке.