Команда ралли-рейдеров с участием орловцев заняла серебро на Кубке России

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-13T14:53:53+03:00

Первые заезды состоялись на «Сибирском тракте» в Ульяновске

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Команда орловских ралли-рейдеров заняла серебро на Кубке России.Первые заезды состоялись на «Сибирском тракте» в Ульяновске. В составе местной команды выступали орловцы Сергей Ильинов и Роман Митин.

По словам самих спортсменов, тренировка получилась боевой. Колёса не соответствовали погодным условиям. Автомобиль был не готов к зиме, реализовать его потенциал по снегу и льду было сложно.

- Приходилось больше бороться с автомобилем, чем с соперниками. Шли на максимуме, выкладывались полностью, получили удовольствие и огромный опыт, - прокомментировал старт сезона Сергей Ильинов.

По итогам всех заездов по сумме очков, команда с орловскими участниками стала второй. В личном рейтинге за орловцами закрепилось седьмое место.

- В прошлом сезоне наши гонщики в общем рейтинге заняли высокое четвертое место. В зачете штурманов Сергей Ильинов стал третьим, - сообщает портал «Орел-спорт».