2018-12-13T14:21:17+03:00
Общество

Орловская молодежь поговорит о кибербезопасности на форуме

Для молодых людей выступят эксперты по информационным технологиям
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Орловская молодежь поговорит о кибербезопасности на форуме, который состоится завтра,14 декабря, в конгресс-холле ТМК «Гринн». Принять участие в нем смогут студенты, члены общественных организаций и каждый заинтересованный в теме информационных технологий от 15 до 35 лет.

- Форум проводится в целях обеспечения информационной безопасности и политического позиционирования молодежи в сети Интернет, выявления значимости социальных сетей в жизни молодежи, а также влияния социальных сетей на молодежь, - сообщает пресс-служба мэрии.

Для молодых людей на форуме выступят эксперты по информационно-коммуникационным технологиям из Москвы и Санкт-Петербурга. Они расскажут о роли молодежи в противодействии распространению экстремизма в интернете, о связи поколений, психологических аспектах кибербезопасности.В завершении участникам предложат посмотреть документальный фильм о противодействии терроризму «Один на один» и пообщаться с продюсером картины Дмитрием Щербановым.

Регистрация участников начнется в 9:30. Форум стартует с 10 утра.

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