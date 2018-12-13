2018-12-13T14:21:17+03:00
Общество

Орловская молодежь поговорит о кибербезопасности на форуме

Для молодых людей выступят эксперты по информационным технологиям
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
Изменить размер текста:

Орловская молодежь поговорит о кибербезопасности на форуме, который состоится завтра,14 декабря, в конгресс-холле ТМК «Гринн». Принять участие в нем смогут студенты, члены общественных организаций и каждый заинтересованный в теме информационных технологий от 15 до 35 лет.

- Форум проводится в целях обеспечения информационной безопасности и политического позиционирования молодежи в сети Интернет, выявления значимости социальных сетей в жизни молодежи, а также влияния социальных сетей на молодежь, - сообщает пресс-служба мэрии.

Для молодых людей на форуме выступят эксперты по информационно-коммуникационным технологиям из Москвы и Санкт-Петербурга. Они расскажут о роли молодежи в противодействии распространению экстремизма в интернете, о связи поколений, психологических аспектах кибербезопасности.В завершении участникам предложат посмотреть документальный фильм о противодействии терроризму «Один на один» и пообщаться с продюсером картины Дмитрием Щербановым.

Регистрация участников начнется в 9:30. Форум стартует с 10 утра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловское предприятие «сэкономило» больше 16 миллионов рублей на налогах
Орловская «Спецавтобаза» испытывает серьезные трудности
Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов успешно завершил сезон 2018 года
Строительство православного прихода в Северном районе Орла обсудят на публичных слушаниях
Артисты орловского Детского парка приняли участие во Всероссийском слете Дедов Морозов и Снегурочек
Орловская дорожная фирма положит новый асфальт на маршруте движения школьного автобуса в Новосильском районе
На Орловщине стартовал новогодний марафон «Елка добра» для пациентов отделения детской онкологии
Команда ралли-рейдеров с участием орловцев заняла серебро на Кубке России
На пять лет в тюрьму сядет орловец за разбойное нападение
Сегодня Орел убирают 24 коммунальные машины
90 километров федеральных трасс отремонтировали на Орловщине в 2018 году
Орловский СК проверит информацию о нарушении прав многодетных семей
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018
На площади Ленина в Орле прошел гарнизонный развод
Больше полумиллиона рублей получили орловские семьи, нуждающиеся в поддержке
В Орле столкнулись автобус, «Газель» и внедорожник
В орловском селе из-за нарушений правил использования печи сгорела хозпостройка
В Ливнах пешеход оказался под колесами «КАМАЗа»
Юные орловцы получили свои первые паспорта
В орловском поселке Хотынец «УАЗ» столкнулся с «Ладой»
В Орле из-за слишком горячего камина загорелась баня
В Орле легковушка сбила пешехода на тротуаре
Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России