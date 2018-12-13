2018-12-13T12:31:26+03:00
Происшествия

На пять лет в тюрьму сядет орловец за разбойное нападение

Он требовал у прохожего отдать ему деньги и угрожал ножом
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На пять лет в тюрьму сядет орловец за разбойное нападениеНа пять лет в тюрьму сядет орловец за разбойное нападениеФото: Архив "КП"
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В Орле суд рассмотрел дело местного жителя о разбойном нападении. Инцидент произошел в начале этого года на улице Тульской. Будучи пьяным, орловец подошел к прохожему и, угрожая ножом, требовал отдать ему деньги. Когда преступник получил отказ, он начал избивать мужчину. Помощь сумел оказать другой прохожий. Он повалил нападавшего на землю.

- Момент драки попал на камеру видеонаблюдения одного из близлежащих магазинов. Но на судебном заседании орловец виновным себя не признал, - сообщает пресс-служба облсуда.

За разбой с угрозой применения насилия и оружия мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

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