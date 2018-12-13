2018-12-13T13:58:42+03:00
Общество

Сегодня Орел убирают 24 коммунальные машины

Снег вывозят на 4 площадки
Ольга СУПОНЕВА
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Заснеженные орловские дорогиЗаснеженные орловские дорогиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По сообщению городских властей сегодня, 13 декабря, Орел от снега убирают 24 коммунальные машины. Ночью с последствиями снегопада боролось 19 единиц техники.

По информации «Спецавтобазы», на городских улицах трудятся 12 КДМ (комбинированных дорожных машин), 2 самосвала, 4 фронтальных погрузчика, 5 тракторов и 1 «вилли».

- За сутки израсходовано 418,5 тонн пескосоляной смеси. В ручной уборке участвовало 72 человека. Вывезено 90 кубометров снега, 119 кубометров мусора, - сообщили в «Спецавтобазе».

Отметим, что с городских территорий снег вывозят на 4 площадки: в Железнодорожном районе — Залегощенское шоссе, в Северном — площадка за домом №23 по улице Родзевича-Белевича и в районе улицы Северной, в Заводском — участок в районе реки Рыбница, в Советском — территория у стадиона Ленина со стороны улицы Зои Космодемьянской.

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