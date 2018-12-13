2018-12-13T13:58:42+03:00
Общество

Сегодня Орел убирают 24 коммунальные машины

Снег вывозят на 4 площадки
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Заснеженные орловские дорогиЗаснеженные орловские дорогиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

По сообщению городских властей сегодня, 13 декабря, Орел от снега убирают 24 коммунальные машины. Ночью с последствиями снегопада боролось 19 единиц техники.

По информации «Спецавтобазы», на городских улицах трудятся 12 КДМ (комбинированных дорожных машин), 2 самосвала, 4 фронтальных погрузчика, 5 тракторов и 1 «вилли».

- За сутки израсходовано 418,5 тонн пескосоляной смеси. В ручной уборке участвовало 72 человека. Вывезено 90 кубометров снега, 119 кубометров мусора, - сообщили в «Спецавтобазе».

Отметим, что с городских территорий снег вывозят на 4 площадки: в Железнодорожном районе — Залегощенское шоссе, в Северном — площадка за домом №23 по улице Родзевича-Белевича и в районе улицы Северной, в Заводском — участок в районе реки Рыбница, в Советском — территория у стадиона Ленина со стороны улицы Зои Космодемьянской.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины