2018-12-13T12:16:12+03:00
Общество

90 километров федеральных трасс отремонтировали на Орловщине в 2018 году

Изношенные слои асфальта заменили на новые, укрепили обочины
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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90 километров федеральных трасс отремонтировали на Орловщине в 2018 году. На всех участках изношенные слои асфальта заменили на новые, укрепили обочины. Обновлению подлежали также пересечения и примыкания. На асфальте по-новому добавили горизонтальную разметку со светоотражающими элементами.

Так, на трассе М-2 «Крым» в Кромском и Мценском районах отремонтировали два участка. Их общая протяженность составила более 28 километров. В Болховском районе отремонтировали 12 километров автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел». В поселке Покровское на участке дороги «Орел-Тамбов» восстановили ширину проезжей части, обустроили водосбросные сооружения, лестничные сходы, тротуары, отремонтировали водопропускные трубы.

- Для обеспечения безопасности движения установлены новые дорожные знаки и металлическое барьерное ограждение, на автобусных остановках в поселках Вторая Васильевка, Журавец и Покровское построены линии наружного электроосвещения. Отремонтирован мост через реку Кунач, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Кроме того, на более чем 38 километрах автотрасс слои асфальтового покрытия защитили по технологии «Новачип», основным преимуществом которой является высокий коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой и ее защита от влаги.

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