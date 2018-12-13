2018-12-13T12:09:59+03:00
Общество

Орловский СК проверит информацию о нарушении прав многодетных семей

Ведомство инициировало проверку после сообщений о том, что сотни семей не могут получить земельные участки
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле региональным СК инициирована доследственная проверка после распространения информации в СМИ о том, что сотни многодетных семей не могут получить земельные участки под строительство жилья. В то время, когда они полагаются им как мера социальной поддержки.

По сообщениям местных СМИ, число многодетных семей, права которых нарушаются, достигло 858-ми.

- Следственными органами по сообщениям ряда региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту нарушения прав многодетных семей, проживающих на территории города Орла, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следствию предстоит изучить все сведения, изложенные в СМИ и дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.

«КП» следит за ситуацией.

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