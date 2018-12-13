На площади Ленина в Орле прошел гарнизонный развод
В среду, 13 декабря, в Орле на площади Ленина состоялся общегородской гарнизонный развод. На строевом смотре нарядов полиции присутствовали сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, подразделения вневедомственной охраны, службы участковых уполномоченных полиции, ОМОН.
- Руководители структурных подразделений полиции отметили эффективную работу своих сотрудников по охране общественного порядка. Личным составам довели сведения о присвоении званий и поощрений за раскрытие преступлений по «горячим следам», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
После гарнизонного развода стражи порядка приступили к своим обязанностям.
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