2018-12-13T11:42:59+03:00
Общество

На площади Ленина в Орле прошел гарнизонный развод

Руководители подразделений полиции отметили эффективную работу служащих
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На площади Ленина в Орле прошел гарнизонный разводНа площади Ленина в Орле прошел гарнизонный разводФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В среду, 13 декабря, в Орле на площади Ленина состоялся общегородской гарнизонный развод. На строевом смотре нарядов полиции присутствовали сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, подразделения вневедомственной охраны, службы участковых уполномоченных полиции, ОМОН.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Руководители структурных подразделений полиции отметили эффективную работу своих сотрудников по охране общественного порядка. Личным составам довели сведения о присвоении званий и поощрений за раскрытие преступлений по «горячим следам», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

После гарнизонного развода стражи порядка приступили к своим обязанностям.

Больше фото здесь

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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