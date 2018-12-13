Больше полумиллиона рублей получили орловские семьи, нуждающиеся в поддержке

13 Дек. 11:13 2018-12-13T11:13:22+03:00

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На прошедшем рабочем совещании в администрации Орла одной из тем стали оказываемые жителям облцентра меры социальной поддержки. Так, по словам замначальника управления соцподдержки населения Аллы Шайкиной, в текущем году нуждающимся семьям была оказана дополнительная помощь на сумму свыше полумиллиона рублей.

- Самой востребованной мерой поддержки является выделение средств на такие цели как приобретение продуктов питания, предметов первой необходимости, лечение, нахождение семьи с несовершеннолетними детьми в сложной жизненной ситуации. В текущем году обследованы около трех тысяч семей. Оказана материальная помощь 180-ти, - отметила Шайкина.

Озвучены были и другие цифры. Так администрация выделила из резервного фонда для 46 семей, попавших в экстремальную ситуацию, 1 миллион 140 тысяч рублей. Дополнительно 3 миллиона было выделено после ДТП с троллейбусом на остановке «Дворец спорта». Также ежемесячные выплаты получают 16 тысяч семей. Общая сумма их превышает 74 миллиона рублей.