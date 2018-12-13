2018-12-13T10:48:30+03:00
Происшествия

В орловском селе из-за нарушений правил использования печи сгорела хозпостройка

В ЧП обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: 57.mchs.gov.ruФото: 57.mchs.gov.ru
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В минувшую среду, 12 декабря, в Орловском районе разбушевался пожар. В результате ЧП огонь уничтожил хозяйственную постройку.

Сообщение о возгорании в селе Лаврово поступило спасателям в начале первого часа дня. Когда пожарные прибыли на место происшествия, постройка горела открытым пламенем.

- В результате пожара хозяйственная постройка полностью сгорела на площади 35 квадратных метров, обрушилась кровля по всей площади. Также выгорела изнутри пристроенная деревянная веранда, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Предполагаемая причина, по которой разгорелось пламя - нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается, обошлось без пострадавших.

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