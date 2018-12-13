2018-12-13T10:48:30+03:00
Происшествия

В орловском селе из-за нарушений правил использования печи сгорела хозпостройка

В ЧП обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: 57.mchs.gov.ruФото: 57.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

В минувшую среду, 12 декабря, в Орловском районе разбушевался пожар. В результате ЧП огонь уничтожил хозяйственную постройку.

Сообщение о возгорании в селе Лаврово поступило спасателям в начале первого часа дня. Когда пожарные прибыли на место происшествия, постройка горела открытым пламенем.

- В результате пожара хозяйственная постройка полностью сгорела на площади 35 квадратных метров, обрушилась кровля по всей площади. Также выгорела изнутри пристроенная деревянная веранда, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Предполагаемая причина, по которой разгорелось пламя - нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается, обошлось без пострадавших.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины