2018-12-13T10:41:40+03:00
Происшествия

В Ливнах пешеход оказался под колесами «КАМАЗа»

Он переходил проезжую часть дороги
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В городе Ливны Орловской области под колесами большегруза оказался пешеход. Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда он переходил проезжую часть.

Как сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, ДТП произошло около половины десятого утра.

- Водитель автомобиля «КАМАЗ» с прицепом, двигаясь по улице Фрунзе районного центра в направлении улицы Орловская совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.

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