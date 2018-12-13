В Ливнах пешеход оказался под колесами «КАМАЗа»

13 Дек. 10:41 2018-12-13T10:41:40+03:00

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В городе Ливны Орловской области под колесами большегруза оказался пешеход. Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда он переходил проезжую часть.

Как сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, ДТП произошло около половины десятого утра.

- Водитель автомобиля «КАМАЗ» с прицепом, двигаясь по улице Фрунзе районного центра в направлении улицы Орловская совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.