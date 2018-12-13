2018-12-13T10:36:30+03:00
Общество

Юные орловцы получили свои первые паспорта

В День Конституции их вручили девушкам и юношам в торжественной обстановке
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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Вручение первых паспортов юным орловцам состоялось в военно-историческом музее 12 декабря – в День Конституции. Свои главные документы получили 30 девушек и юношей.

Молодые граждане города, получившие паспорта, - это ребята, которые в своем юном возрасте уже имеют достижения в спорте, учебе, являются участниками олимпиад или творческих конкурсов.

- Также в этот день гражданство РФ получили люди, которые являются участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Для всех присутствующих состоялся концерт.

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