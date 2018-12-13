2018-12-13T10:29:51+03:00
Происшествия

В орловском поселке Хотынец «УАЗ» столкнулся с «Ладой»

Травмы получил пассажир легковушки
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Накануне, в среду 12 декабря, в поселке Хотынец Орловской области дорогу не поделили «УАЗ» и «Лада Калина». Последствием аварии стала госпитализация одного из ее участников.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины второго часа дня. Водитель двигался за рулем «УАЗа» по улице Школьной районного центра в направлении улицы Привокзальной.

- Он допустил столкновение со встречным автомобилем «Лада». В результате ДТП пассажир автомобиля Лада-Калина получил телесные повреждения и был доставлен в Хотынецкую больницу, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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