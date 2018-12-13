В орловском поселке Хотынец «УАЗ» столкнулся с «Ладой»
Накануне, в среду 12 декабря, в поселке Хотынец Орловской области дорогу не поделили «УАЗ» и «Лада Калина». Последствием аварии стала госпитализация одного из ее участников.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины второго часа дня. Водитель двигался за рулем «УАЗа» по улице Школьной районного центра в направлении улицы Привокзальной.
- Он допустил столкновение со встречным автомобилем «Лада». В результате ДТП пассажир автомобиля Лада-Калина получил телесные повреждения и был доставлен в Хотынецкую больницу, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»