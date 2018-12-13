В Орле из-за слишком горячего камина загорелась баня

13 Дек. 10:23 2018-12-13T10:24:02+03:00

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Орловские огнеборцы отбили от пламени загоревшуюся баню. Причиной ЧП мог стать перекал камина.

Информация о возгорании бани на Солдатской улице в Орле поступила в половине пятого утра среды, 12 декабря. На момент прибытия пожарных в строении уже горел чердак, также огонь грозил перекинуться на соседний жилой дом.

- В результате пожара в парильном помещении термические повреждения получили обшивка, предметы интерьера. Над камином накаливания прогорели потолочные перекрытия. Оставшаяся часть бани закопчена по всей площади. Чердачное помещение имеет термическое повреждение, -рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели напоминают: бдительнее относитесь к правилам пожарной безопасности.