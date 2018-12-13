В Орле легковушка сбила пешехода на тротуаре

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-13T10:13:30+03:00

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В Орле водитель на отечественной легковушке сбил пешехода на тротуаре. Он госпитализитрован с травмами.

Авария случилась на Болховском шоссе в частном секторе. Водитель на "Ладе Калине" отъезжал от дома, сдавая назад. Он не заметил мирно идущего по тротуару пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в ООКБ, госпитализирован в отделение травматологии, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 34 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения, погибших нет.