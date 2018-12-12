Две орловские УК привлекли к административной ответственности за сток канализации в подвалы многоквартирных домов
Две орловские УК привлекли к административной ответственности за сток канализации в подвалы многоквартирных домов. Такое постановление вынес суд для ЖЭУ № 22 и ЖЭУ № 16.
Инцидент произошел в многоквартирных домах № 21 по улице Маринченко и № 23 по улице Рощинской в Орле. С проблемой в жилинспекцию обратились местные жители. В ходе проверки были обнаружены трещины и разгерметизация трубопроводов канализации. Из-за этого в подвалы потекли фекальные стоки.
- Эти нарушения могли угрожать санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей, проживающих в указанных домах, - сообщает пресс-служба орловской жилинспекции.
Должностным лицам УК предстоит выплатить штраф в размере 25 000 рублей в отношении каждого. Им выдали предписания об устранении нарушений.