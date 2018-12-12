2018-12-12T16:12:22+03:00
Общество

Две орловские УК привлекли к административной ответственности за сток канализации в подвалы многоквартирных домов

За грубые нарушения лицензионных требований им грозит штраф в размере 25 тысяч рублей каждой
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Две орловские УК привлекли к административной ответственности за сток канализации в подвалы многоквартирных домовДве орловские УК привлекли к административной ответственности за сток канализации в подвалы многоквартирных домовФото: Архив "КП"
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Две орловские УК привлекли к административной ответственности за сток канализации в подвалы многоквартирных домов. Такое постановление вынес суд для ЖЭУ № 22 и ЖЭУ № 16.

Инцидент произошел в многоквартирных домах № 21 по улице Маринченко и № 23 по улице Рощинской в Орле. С проблемой в жилинспекцию обратились местные жители. В ходе проверки были обнаружены трещины и разгерметизация трубопроводов канализации. Из-за этого в подвалы потекли фекальные стоки.

- Эти нарушения могли угрожать санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей, проживающих в указанных домах, - сообщает пресс-служба орловской жилинспекции.

Должностным лицам УК предстоит выплатить штраф в размере 25 000 рублей в отношении каждого. Им выдали предписания об устранении нарушений.

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