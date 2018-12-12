Орловский краеведческий музей: более 20 % экспонатов нуждаются в реставрации

12 Дек. 15:48 2018-12-12T15:48:47+03:00

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Накануне, 11 декабря, в Орле состоялось расширенное заседание комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму. Одним из главных вопросов на повестку дня были вынесены перспективы развития Орловского краеведческого музея.

По словам директора музея, Дмитрия Моисеева, за минувший год это учреждение культуры вместе с его филиалами посетили более 50 тысяч человек. Однако сейчас музей испытывает некоторые трудности.

Несмотря на то, что музей насчитывает более 184 тысяч экспонатов, более 20 % из них нуждаются в реставрации. Также площадей для их хранения недостаточно. Проблемы есть и с финансированием работ по ремонту фасадов зданий и благоустройству прилегающей территории, обеспечением сохранности фондов.

- По итогам заседания комитет предложил рассмотреть возможность увеличения финансирования отрасли культуры с учётом проведения ремонтных работ, обеспечения сохранности фондов, создания выставок, - сообщает пресс-служба орловского облсовета.