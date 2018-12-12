2018-12-12T14:52:42+03:00
Общество

Орловский театр Тургенева проводит конкурс елочных игрушек

Работы «Рождественская звезда» и «Театральная снежинка» принимаются до 25 декабря
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский театр Тургенева проводит конкурс елочных игрушекОрловский театр Тургенева проводит конкурс елочных игрушекФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский театр Тургенева проводит конкурс новогодних игрушек «Рождественская звезда» и «Театральная снежинка», посвященный Году театра в России. Принять участие в нем смогут студенты и школьники Орла и области.

Согласно положению конкурса,участники в срок до 25 декабря должны изготовить елочную игрушку и представить на рассмотрение жюри. Звезда и снежинка могут быть размером не менее 15 на 15 и не более 20 на 20 сантиметров. На игрушке обязательно должно быть крепление, будь то петли, прищепки, шпагат, шнур или проволока длиной не менее 20 сантиметров.

На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые металлические или стеклянные детали. Новогодние игрушки «Театральная снежинка» и «Рождественская звезда» могут быть выполнены из плотной цветной бумаги, ткани, ваты, картона, проволоки, мишуры, дерева, пластика и других подручных материалов.

Каждая работа должна быть индивидуальна, с информационной этикеткой, в которой указываются название работы, фамилия и имя, возраст, контактный телефон, электронный адрес участника. Победителей выберет компетентное жюри.

Снежинки и звезды можно приносить по адресу: площадь Ленина, 2 – служебный вход театра. Награждение победителей состоится 7 января в 11 утра у Рождественской елки в фойе театра.

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