Орловский православный центр «Вятский Посад» приглашает на бесплатную экскурсию

12 Дек. 14:30 2018-12-12T14:30:11+03:00

Она состоится в это воскресенье, 16 декабря

Изменить размер текста: A A

Духовно-православный центр «Вятский Посад» приглашает орловцев на мастер-классы и бесплатную экскурсию. Интересные мероприятия в Православной артели состоятся уже в это воскресенье, 16 декабря.

Так, в выходной день гостей центра ждут уроки по мокрому валянию праздничной елки, изготовлению сувениров к Новому Году и Рождеству в технике декупаж, по работе на гончарном круге. Мастер классы пройдут с полудня до 15 часов.

Сбор для экскурсии – у иконной лавки. Начало в 12 часов.

Записаться на мастер-классы можно по телефону: 59-90-11.

Адрес:Орловская область, поселок Вятский Посад, улица Южная, 1 «А».