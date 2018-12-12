2018-12-12T14:30:11+03:00
Общество

Орловский православный центр «Вятский Посад» приглашает на бесплатную экскурсию

Она состоится в это воскресенье, 16 декабря
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта православного центраФото с сайта православного центра
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Духовно-православный центр «Вятский Посад» приглашает орловцев на мастер-классы и бесплатную экскурсию. Интересные мероприятия в Православной артели состоятся уже в это воскресенье, 16 декабря.

Так, в выходной день гостей центра ждут уроки по мокрому валянию праздничной елки, изготовлению сувениров к Новому Году и Рождеству в технике декупаж, по работе на гончарном круге. Мастер классы пройдут с полудня до 15 часов.

Сбор для экскурсии – у иконной лавки. Начало в 12 часов.

Записаться на мастер-классы можно по телефону: 59-90-11.

Адрес:Орловская область, поселок Вятский Посад, улица Южная, 1 «А».

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