2018-12-12T14:20:31+03:00
Общество

С 1 января Орловская область перейдет на цифровое вещание

Для получения возможности перехода необходимо соответствующее оборудование или новые телевизоры
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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С 1 января Орловская область, как и вся Россия, перейдет с аналогового на цифровое вещание. Уже создана сеть цифрового эфирного телевизионного вещания. Она включает 30 передающих станций, которая обеспечивает возможность эфирного приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.

- Для получения возможности перехода на цифровое вещание необходимо соответствующее оборудование или новые телевизоры. Принимать сигнал цифрового телевидения можно путем использования современных телевизионных приемников с поддержкой стандарта DVB-T2 либо с помощью приставок с цифровым тюнером, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, ГОСТы аналогового вещания были приняты в 50-е годы минувшего столетия. Большим минусом такого типа передачи являются помехи, шумы, повторы на телевидении. Цифровой сигнал принять легче, отсутствуют шумы, ряби и трески, а также имеется стереозвук.

Поэтапное подключение оборудования сети на Орловщине началось с 20 ноября. Сейчас трансляция в тестовом режиме осуществляется на 17 объектах цифрового эфирного вещания. До конца года это оборудование включат на всех 30 объектах связи Орловской области.

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