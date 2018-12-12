В Орле собственники сетевых магазинов отказываются убирать снег
На рабочем совещании в горадминистрации во вторник, 11 декабря, вопрос уборки снега стал центральным. Речь, в том числе зашла и о новых правилах благоустройства, согласно которым ответственность за расчистку территорий рядом с объектами торговли, бизнеса и им подобных ляжет на самих предпринимателей. Однако, как выяснилось, не все с этим согласны.
- Информирование о новых правилах началось еще до вступления их в силу. В целом на контакт идут все, кроме сетевых магазинов, - сообщил Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта.
Глава администрации Александр Муромский дал поручение своим замам по районам этот вопрос проработать и отдельно встретиться с представителями сетей.
«КП» следит за ситуацией.