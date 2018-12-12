2018-12-12T11:26:40+03:00
Общество

В Орле собственники сетевых магазинов отказываются убирать снег

С 17 декабря, когда в силу вступят новые правила благоустройства, за это будет предусмотрен штраф
Ольга СУПОНЕВА
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Уборка орловских улиц от снега - наболевшая темаУборка орловских улиц от снега - наболевшая темаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На рабочем совещании в горадминистрации во вторник, 11 декабря, вопрос уборки снега стал центральным. Речь, в том числе зашла и о новых правилах благоустройства, согласно которым ответственность за расчистку территорий рядом с объектами торговли, бизнеса и им подобных ляжет на самих предпринимателей. Однако, как выяснилось, не все с этим согласны.

- Информирование о новых правилах началось еще до вступления их в силу. В целом на контакт идут все, кроме сетевых магазинов, - сообщил Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта.

Глава администрации Александр Муромский дал поручение своим замам по районам этот вопрос проработать и отдельно встретиться с представителями сетей.

«КП» следит за ситуацией.

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