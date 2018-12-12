2018-12-12T11:07:54+03:00
Общество

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды

Торжественное собрание прошло в честь празднования Дня Конституции РФ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные наградыВыдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Накануне Дня Конституции РФ, 11 декабря, в городской администрации состоялось торжественное собрание. В рамках мероприятия выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды.

Губернатор Орловской области, Андрей Клычков, поблагодарил тружеников за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепление духовных основ общества, мира и согласия на нашей земле. После приятных слов состоялась церемония вручения наград, присвоения почетных званий и вручения паспортов.

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Семерых орловцев наградили Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами Президента России. За достижения в труде 8 орловцам присвоены отраслевые звания, такие как «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области», «Почетный работник государственной службы Орловской области», «Почетный работник муниципальной службы в Орловской области», «Почетный работник образования Орловской области», «Почетный работник промышленности Орловской области», «Почетный лесник Орловской области», «Почетный работник физической культуры и спорта Орловской области».

- Паспорта получили юные орловцы, добившиеся особых успехов в учебе, спорте и творчестве. Жителей, которые вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, наградили медалями «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков». Памятную медаль «200-летие Тургенева» получили те, кто посвятил свою жизнь изучению творческого наследия великого русского писателя, - сообщает пресс-служба облправительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины