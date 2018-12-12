2018-12-12T11:07:54+03:00
Общество

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды

Торжественное собрание прошло в честь празднования Дня Конституции РФ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные наградыВыдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Накануне Дня Конституции РФ, 11 декабря, в городской администрации состоялось торжественное собрание. В рамках мероприятия выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды.

Губернатор Орловской области, Андрей Клычков, поблагодарил тружеников за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепление духовных основ общества, мира и согласия на нашей земле. После приятных слов состоялась церемония вручения наград, присвоения почетных званий и вручения паспортов.

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Семерых орловцев наградили Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами Президента России. За достижения в труде 8 орловцам присвоены отраслевые звания, такие как «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области», «Почетный работник государственной службы Орловской области», «Почетный работник муниципальной службы в Орловской области», «Почетный работник образования Орловской области», «Почетный работник промышленности Орловской области», «Почетный лесник Орловской области», «Почетный работник физической культуры и спорта Орловской области».

- Паспорта получили юные орловцы, добившиеся особых успехов в учебе, спорте и творчестве. Жителей, которые вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, наградили медалями «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков». Памятную медаль «200-летие Тургенева» получили те, кто посвятил свою жизнь изучению творческого наследия великого русского писателя, - сообщает пресс-служба облправительства.

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