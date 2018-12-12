2018-12-12T10:47:34+03:00
Происшествия

В Орловской глубинке полностью выгорел жилой дом

Его владельца увезли в больницу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской глубинке полностью выгорел жилой домВ Орловской глубинке полностью выгорел жилой домФото: Архив "КП"
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В полдень во вторник, 11 декабря, в деревне Костюрино Малоархангельского района Орловской области загорелся жилой дом и хозпостройка к нему.

К моменту прибытия спасателей пламя охватило дом целиком. Была угроза распространения огня на рядом стоящий гараж.

- В результате пожара жилой дом выгорел по всей площади – 72 квадратных метра, кровля обрушилась. Хозяйственная постройка выгорела по площади 20 квадратных метров. От огня спасен гараж с находившимся в нем имуществом, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

При пожаре пострадал хозяин дома. 68-летнего мужчину бригадой скорой помощи доставили в районную больницу. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них семь выездов – на ликвидацию возгораний и двенадцать – на различные происшествия.

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