В Орловской глубинке полностью выгорел жилой дом
В полдень во вторник, 11 декабря, в деревне Костюрино Малоархангельского района Орловской области загорелся жилой дом и хозпостройка к нему.
К моменту прибытия спасателей пламя охватило дом целиком. Была угроза распространения огня на рядом стоящий гараж.
- В результате пожара жилой дом выгорел по всей площади – 72 квадратных метра, кровля обрушилась. Хозяйственная постройка выгорела по площади 20 квадратных метров. От огня спасен гараж с находившимся в нем имуществом, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
При пожаре пострадал хозяин дома. 68-летнего мужчину бригадой скорой помощи доставили в районную больницу. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них семь выездов – на ликвидацию возгораний и двенадцать – на различные происшествия.
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