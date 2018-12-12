2018-12-12T10:22:44+03:00
Общество

Орловец незаконно получил более 32 тысяч рублей социальными выплатами

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловец незаконно получил более 32 тысяч рублей социальными выплатамиОрловец незаконно получил более 32 тысяч рублей социальными выплатамиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура Шаблыкинского района возбудила уголовное дело в отношении местного жителя за мошенничество при получении выплат. Мужчина подал заявление на ежемесячную компенсацию на приобретение продовольственных товаров и на оздоровление как участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Областной центр социальной защиты населения.

- Одновременно такие же выплаты он получал на основании поданного им самим заявления и в военном комиссариате Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов, - сообщает прокуратура Орловской области.

В ведомстве отмечают, мужчина незаконно получил выплаты на общую сумму более 32 тысяч рублей. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле собственники сетевых магазинов отказываются убирать снег
Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды
В Орловской глубинке полностью выгорел жилой дом
Орловские следователи провели «Урок мужества» для воспитанников Некрасовской школы-интерната
В Орле активисты настаивают на ремонте траншеи по улице Зои Космодемьянской
Количество наркопреступлений на Орловщине уменьшилось
В одном из орловских трактиров задержали 28-летнего дебошира
В начале следующего года в Орле проведут операцию по трансплантации костного мозга
Орловские активисты: необходимо принять меры для уборки мусора возле расселенного дома на улице Максима Горького
В Орле троих перевозчиков оштрафовали за несоблюдение вечерних графиков движения
Орловским УК дали три дня на уборку снега во дворах
В январе орловцы выберут общественные территории для ремонта в будущем году
Орловские театры стали лауреатами российской премии в области литературы и искусства