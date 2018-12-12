Орловец незаконно получил более 32 тысяч рублей социальными выплатами

12 Дек. 10:22 2018-12-12T10:22:44+03:00

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Прокуратура Шаблыкинского района возбудила уголовное дело в отношении местного жителя за мошенничество при получении выплат. Мужчина подал заявление на ежемесячную компенсацию на приобретение продовольственных товаров и на оздоровление как участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Областной центр социальной защиты населения.

- Одновременно такие же выплаты он получал на основании поданного им самим заявления и в военном комиссариате Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов, - сообщает прокуратура Орловской области.

В ведомстве отмечают, мужчина незаконно получил выплаты на общую сумму более 32 тысяч рублей. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.