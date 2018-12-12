2018-12-12T09:57:03+03:00
Общество

Орловские следователи провели «Урок мужества» для воспитанников Некрасовской школы-интерната

Ребятам рассказали о посмертно награжденных несовершеннолетних героях
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: СУ СК РФ по Орловской областиФото: СУ СК РФ по Орловской области
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На днях, 10 декабря, орловские следователи провели «Урок мужества» для воспитанников Некрасовской школы-интерната. Он был посвящен теме празднования Дня Героев Отечества.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области, рассказала кадетам о несовершеннолетних Героях. Особое внимание она обратила на героический поступок 16-летнего Ивана Крапивина, который защитил свою маму ценой своей жизни от вооруженного преступника.

Пьяный сосед по квартире напал на маму Вани и нанес ей 27 ножевых ранений. В попытках дать преступнику отпор, мальчик получил три сильных удара гантелью по голове. После полученных травм юный защитник прожил еще полтора года в больнице и скончался. Его мама осталась жива. Мальчика посмертно наградили медалью СК России «Доблесть и отвага».

- Еще один юный герой погиб, защищая свою сестру от грабителя. Семилетний Евгений Табаков погиб от ударов ножом в спину. Мальчика посмертно наградили Орденом Мужества. 12-летний Данил Садыков ценой своей жизни вытащил ребенка из фонтана на улице, который находился под напряжением, - рассказала детям Юлия Дорофеева.

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