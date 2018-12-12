СЕГОДНЯ 08:31 2018-12-12T08:31:07+03:00

Большая часть от общего числа приходится на тяжкие и особо тяжкие преступления

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Количество наркопреступлений на Орловщине уменьшилось на 14,7 %. Такие итоги за 11 месяцев 2018 года подвела антинаркотическая комиссия на минувшем заседании 11 декабря.

Всего за истекший период в Орловской области было зарегистрировано 598 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 63,7 % из них связаны со сбытом наркотических веществ. Большой процент от общего числа наркопреступлений приходится также на долю тяжких и особо тяжких преступлений.

В общей сложности стражи порядка изъяли из незаконного оборота 94,7 килограмма наркотических и психотропных средств, сильнодействующих веществ. Больше всего увеличилась доля синтетических наркотиков, доля марихуаны и героина уменьшилась.

К уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в отчётном периоде привлечено 217 лиц, из которых 7 иностранные граждане, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.