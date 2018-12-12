2018-12-12T08:04:15+03:00
Общество

В начале следующего года в Орле проведут операцию по трансплантации костного мозга

Ее реализует в НКМЦ имени Круглой академик РАН Александр Румянцев
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
Изменить размер текста:

Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Минздрава России, академик РАН Александр Румянцев выразил готовность приехать в Орел для проведения первой операции по пересадке костного мозга. Проект по трансплантации планируется осуществить на базе НКМЦ имени Круглой в начале следующего года.

- Кроме того, в Орловской области планируется развивать проект «УчимЗнаем» с целью построения полноценной общеобразовательной школы для детей, болеющих тяжелыми заболеваниями и в течение длительного времени вынужденных находиться на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Напомним, такая площадка была создана в Орле в 2017 году. Проект реализуется на базе НКМЦ имени Круглой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле собственники сетевых магазинов отказываются убирать снег
Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды
В Орловской глубинке полностью выгорел жилой дом
Орловец незаконно получил более 32 тысяч рублей социальными выплатами
Орловские следователи провели «Урок мужества» для воспитанников Некрасовской школы-интерната
В Орле активисты настаивают на ремонте траншеи по улице Зои Космодемьянской
Количество наркопреступлений на Орловщине уменьшилось
В одном из орловских трактиров задержали 28-летнего дебошира
Орловские активисты: необходимо принять меры для уборки мусора возле расселенного дома на улице Максима Горького
В Орле троих перевозчиков оштрафовали за несоблюдение вечерних графиков движения
Орловским УК дали три дня на уборку снега во дворах
В январе орловцы выберут общественные территории для ремонта в будущем году
Орловские театры стали лауреатами российской премии в области литературы и искусства