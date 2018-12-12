2018-12-12T08:04:15+03:00
Общество

В начале следующего года в Орле проведут операцию по трансплантации костного мозга

Ее реализует в НКМЦ имени Круглой академик РАН Александр Румянцев
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Минздрава России, академик РАН Александр Румянцев выразил готовность приехать в Орел для проведения первой операции по пересадке костного мозга. Проект по трансплантации планируется осуществить на базе НКМЦ имени Круглой в начале следующего года.

- Кроме того, в Орловской области планируется развивать проект «УчимЗнаем» с целью построения полноценной общеобразовательной школы для детей, болеющих тяжелыми заболеваниями и в течение длительного времени вынужденных находиться на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Напомним, такая площадка была создана в Орле в 2017 году. Проект реализуется на базе НКМЦ имени Круглой.

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