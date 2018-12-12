Орловские активисты: необходимо принять меры для уборки мусора возле расселенного дома на улице Максима Горького

12 Дек. 07:51 2018-12-12T07:51:03+03:00

Рядом с ним расположены игровые площадки, дети могут в любой момент оказаться внутри

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Орловские активисты обратились в городскую администрацию с предложением убрать мусор вокруг расселенного дома по улице Максима Горького, 88. Кроме того, рядом со зданием необходимо восстановить забор.

По словам общественников, рядом с аварийным домом и свалкой расположены игровые площадки. Из-за того, что забор наполовину поломан, дети могут в любой момент попасть внутрь и получить травмы.

Напомним, ранее этот дом расселили, вокруг него началась застройка. Вокруг постройки установили забор из металлического профиля. Сейчас в отдельных местах он уже упал.

- Любой прохожий может зайти на территорию. Рядом с домом разбросаны разбитые стеклянные бутылки и банки, ненужные бытовые изделия из пластмассы и дерева, автомобильные покрышки и канистры из-под моторного масла и других химических веществ, - отметили общественники.