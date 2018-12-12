Орловские активисты: необходимо принять меры для уборки мусора возле расселенного дома на улице Максима Горького
Орловские активисты обратились в городскую администрацию с предложением убрать мусор вокруг расселенного дома по улице Максима Горького, 88. Кроме того, рядом со зданием необходимо восстановить забор.
По словам общественников, рядом с аварийным домом и свалкой расположены игровые площадки. Из-за того, что забор наполовину поломан, дети могут в любой момент попасть внутрь и получить травмы.
Напомним, ранее этот дом расселили, вокруг него началась застройка. Вокруг постройки установили забор из металлического профиля. Сейчас в отдельных местах он уже упал.
- Любой прохожий может зайти на территорию. Рядом с домом разбросаны разбитые стеклянные бутылки и банки, ненужные бытовые изделия из пластмассы и дерева, автомобильные покрышки и канистры из-под моторного масла и других химических веществ, - отметили общественники.