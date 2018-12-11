СЕГОДНЯ 17:57 2018-12-11T17:57:33+03:00

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В Орле троих перевозчиков оштрафовали за несоблюдение вечерних графиков движения. Рейды по выявлению нарушителей прошли в трех районах города, где раньше отмечалось некачественное транспортное обслуживание.

- Речь идет о Выгонке, микрорайонах Новая Ботаника и Болховский. В целом ситуация нормализовалась, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в случае обнаружения нарушений со стороны водителей общественного транспорта орловцы могут обращаться в ГИБДД УМВД России по городу Орлу, в полицию, а также в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи по телефонам: (4862) 43-71-14и 43-36-02.