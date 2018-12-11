2018-12-11T17:57:33+03:00
Общество

В Орле троих перевозчиков оштрафовали за несоблюдение вечерних графиков движения

Рейды по выявлению нарушителей прошли в трех районах города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле троих перевозчиков оштрафовали за несоблюдение вечерних графиков движенияВ Орле троих перевозчиков оштрафовали за несоблюдение вечерних графиков движенияФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле троих перевозчиков оштрафовали за несоблюдение вечерних графиков движения. Рейды по выявлению нарушителей прошли в трех районах города, где раньше отмечалось некачественное транспортное обслуживание.

- Речь идет о Выгонке, микрорайонах Новая Ботаника и Болховский. В целом ситуация нормализовалась, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в случае обнаружения нарушений со стороны водителей общественного транспорта орловцы могут обращаться в ГИБДД УМВД России по городу Орлу, в полицию, а также в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи по телефонам: (4862) 43-71-14и 43-36-02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины