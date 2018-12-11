Орловским УК дали три дня на уборку снега во дворах
В противном случае их ждут штрафы
Орловским УК дали три дня на уборку снегаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы продолжают жаловаться на состояние дворов после обильных осадков. Уборку снега, как положено по нормативам, управляющие компании не произвели. Снежные завалы и гололед на территории дворов сохраняются и сегодня.
- По информации управляющих компаний, получается, что на каждого дворника приходится по 2 многоквартирных дома. Технику для механизированной уборки практически все УК привлекают со стороны, не имея собственной, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.
Чиновники дали орловским управляющим компаниям три дня на уборку снега. В противном случае их ждут штрафы.