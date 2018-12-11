2018-12-11T17:04:02+03:00
Общество

В январе орловцы выберут общественные территории для ремонта в будущем году

Список объектов для голосования уже подготовлен
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В январе орловцы выберут общественные территории для ремонта в будущем годуВ январе орловцы выберут общественные территории для ремонта в будущем годуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На сегодняшнем рабочем совещании в городской администрации чиновники обсудили планы реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году. Перечни как дворовых, так и общественных территорий уже готовы.

- Члены Общественной комиссии утвердили список из 91 дворовой территории. Сейчас по ним составляются дизайн-проекты с учетом пожеланий местных жителей. 67 из них уже согласованы, - сообщает пресс-служба мэрии.

В январе на рейтинговое голосование вынесут и утвержденный перечень общественных территорий для ремонта. В него вошли 9 объектов. Это бульвар Победы, парк «Ботаника», ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», Комсомольская площадь, сквер 5-ой Орловской стрелковой дивизии, сквер Гуртьева, площадь Содружества, Городской и Детский парки.

Уже сейчас ведется разработка проектов. Заключены муниципальные контракты на разработку документации по благоустройству Городского и Детского парков.

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