СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-11T16:46:04+03:00

Орловские театры стали лауреатами российской премии в области литературы и искусства

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Орловские театры стали лауреатами российской премии «Даты» в области литературы и искусства. Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге в Малом драматическом театре - театре Европы.

Напомним, премию «Даты» вручают деятелям культуры за самые яркие и уникальные театральные и музейные проекты, приуроченные к различным памятным и знаковым событиям. В 2018 году таковыми стали юбилеи писателей Ивана Тургенева и Максима Горького.

По произведениям Тургенева лучшими признали две орловские постановки. Речь идет о спектакле академического театра имени Тургенева "Людоед Микоколембо» и о спектакле Орловского театра кукол "Капля жизни».