2018-12-11T16:46:04+03:00
Общество

Орловские театры стали лауреатами российской премии в области литературы и искусства

Лучшими признали постановки театра Тургенева и кукольного театра
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловские театры стали лауреатами российской премии в области литературы и искусстваОрловские театры стали лауреатами российской премии в области литературы и искусства
Изменить размер текста:

Орловские театры стали лауреатами российской премии «Даты» в области литературы и искусства. Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге в Малом драматическом театре - театре Европы.

Напомним, премию «Даты» вручают деятелям культуры за самые яркие и уникальные театральные и музейные проекты, приуроченные к различным памятным и знаковым событиям. В 2018 году таковыми стали юбилеи писателей Ивана Тургенева и Максима Горького.

По произведениям Тургенева лучшими признали две орловские постановки. Речь идет о спектакле академического театра имени Тургенева "Людоед Микоколембо» и о спектакле Орловского театра кукол "Капля жизни».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловским УК дали три дня на уборку снега во дворах
В январе орловцы выберут общественные территории для ремонта в будущем году
Графические работы Анри Матисса увидят орловцы в музее изобразительных искусств
В Орле состоялся финал Кубка мира по стрельбе из арбалета
В Орле откроется выставка работ актера Алексадра Козлова
Орловские чиновники обсудили вопрос организации школьного питания
Орловскую «Тропу Героев» признали лучшим проектом на международном конкурсе «Eventiada Awards»
На Орловщине завершился ремонт общественных территорий
Новый образ приобретет Орел к новогодним праздникам: появятся световые арки и светящийся шар
Орловец вырастил 72 куста конопли возле своего дома
59-летний мужчина пострадал при пожаре в жилом доме под Орлом
Церемония открытия Года театра в России состоится в Орле уже на этой неделе
Об остановках общественного транспорта говорили чиновники на последнем совещании с руководителями территориального общественного самоуправления в Орле
На развитие лесного хозяйства Орловской области в 2018 году было выделено около 76 миллионов рублей
Два автомобиля отбуксировали орловские спасатели за минувшие сутки
Орловцы помогут своему городу обезопаситься от сосулек и наледи
Тело 85-летнего пенсионера обнаружили орловские спасатели во время тушения пожара в квартире
С 1 февраля чистить трассы от снега в Орловской будет новая дорожная техника
Тротуар на пересечении переулка Привокзального и улицы Ляшко в Орле включат в программу ремонта на 2019 год
В Орле наградили победителей и призеров Чемпионата «Абилимпикс»
Орловские активисты обеспокоились несвоевременной уборкой снега в городе
На трассе «Орел-Брянск» в ДТП погиб водитель внедорожника