2018-12-11T16:22:41+03:00
Общество

В Орле состоялся финал Кубка мира по стрельбе из арбалета

За награды боролись спортсмены из Венгрии, Индии, Чехии и Хорватии
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В минувшую субботу, 8 декабря, в Орле состоялся финал Кубка мира по стрельбе из арбалета. Приять участие в мировом турнире решили представители пяти лучших сборных. За награды боролись спортсмены из Венгрии, Индии, Чехии и Хорватии.

Лучшей среди женщин по итогам соревнований стала россиянка Линда Манцурова. Второе место заслуженно получила представительница Хорватии Валентина Переглин. Бронза досталась россиянке Ольге Климовой.

В соревнованиях стрелков победителем стал хорват Домагой Переглин, на втором месте – его соотечественник Мартин Оборовечки, третье место – за россиянином Ильёй Сергеевым.

Вечером после состязаний для победителей, гостей и участников прошла торжественная программа. Ее организовала команда кафедры режиссуры театрализованных представлений ОГИК.

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