2018-12-11T15:26:35+03:00
Звезды

В Орле откроется выставка работ актера Алексадра Козлова

Его галерею портретов можно увидеть в театре Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле откроется выставка работ актера Алексадра КозловаВ Орле откроется выставка работ актера Алексадра Козлова
Изменить размер текста:

На этой неделе в четверг, 13 декабря, в Орле откроется выставка работ актера Александра Козлова "Театр в лицах". Экспозиция расположится в здании академического театра имени Тургенева в день открытия Года театра в России.

- Все, кто будет приходить на спектакли, смогут увидеть галерею портретов актеров нашего театра и оценить по достоинству мастерство автора, - сообщили организаторы.

Выставка откроется в 16 часов.

Адрес: площадь Ленина, 2.

Справочно

Александр Козлов закончил Орловский государственный институт искусств и культуры в 2006 году. В этом же году принят в труппу Орловского театра имени Тургенева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины