2018-12-11T15:26:35+03:00
Звезды

В Орле откроется выставка работ актера Алексадра Козлова

Его галерею портретов можно увидеть в театре Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле откроется выставка работ актера Алексадра КозловаВ Орле откроется выставка работ актера Алексадра Козлова
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На этой неделе в четверг, 13 декабря, в Орле откроется выставка работ актера Александра Козлова "Театр в лицах". Экспозиция расположится в здании академического театра имени Тургенева в день открытия Года театра в России.

- Все, кто будет приходить на спектакли, смогут увидеть галерею портретов актеров нашего театра и оценить по достоинству мастерство автора, - сообщили организаторы.

Выставка откроется в 16 часов.

Адрес: площадь Ленина, 2.

Справочно

Александр Козлов закончил Орловский государственный институт искусств и культуры в 2006 году. В этом же году принят в труппу Орловского театра имени Тургенева.

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