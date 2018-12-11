2018-12-11T14:11:42+03:00
Общество

Орловские чиновники обсудили вопрос организации школьного питания

Новое меню направили в управлении Роспотребнадзора для согласования
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские чиновники обсудили вопрос организации школьного питанияОрловские чиновники обсудили вопрос организации школьного питанияФото: Архив "КП"
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На минувшем рабочем совещании в администрации Орла местные чиновники обсудили вопрос организации школьного питания. С сентября в школах города комиссия провела анализ качества обедов и выяснила, какие именно блюда дети не хотят есть.

- Было организовано анкетирование для детей и родителей. Более 50 % родителей отметили, что их детям не нравится качество блюд, которые им предлагаются на обед, - сообщает пресс-служба городской адмнистрации.

С учетом предложений родителей учащихся и директоров школ было разработано новое меню. Сейчас оно находится в управлении Роспотребнадзора для согласования.

Новое меню составлено из расчета 40 рублей в день для всех обучающихся в общеобразовательных учреждениях города и 58 рублей для детей, посещающих группы продленного дня. Такие категории учеников как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети под опекой, из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, будут питаться в школах бесплатно.

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